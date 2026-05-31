Brasil enfrenta Panamá no Maracanã em último amistoso antes da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira entra em campo nesta noite para encarar o Panamá em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 17h30 (horário de MS).

O confronto marca o último compromisso do Brasil em solo nacional antes do embarque da delegação para os Estados Unidos, onde a equipe dará sequência à preparação para o Mundial.

A expectativa é de casa cheia no Maracanã para acompanhar a despedida da Seleção diante da torcida brasileira. O amistoso também servirá para o técnico fazer os últimos ajustes e observar o desempenho do elenco antes da competição.

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em canal aberto.