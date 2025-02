Gerson Claro solicita pavimentação da MS-289 entre Amambai e Juti

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual Gerson Claro, apresentou nesta quinta-feira (20) uma indicação ao Governo do Estado solicitando a pavimentação asfáltica da rodovia MS-289, no trecho que liga os municípios de Amambai e Juti. O pedido foi encaminhado ao governador Eduardo Riedel e ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara.

Para Gerson, a pavimentação desse trecho é fundamental para garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança para os usuários da via. “A rodovia MS-289 tem um fluxo intenso de veículos, utilizado por assentados, empresários, moradores indígenas, alunos e produtores rurais que transportam sua produção. A falta de pavimentação compromete o desenvolvimento da região e a qualidade de vida da população”, destacou Gerson Claro.

A justificativa apresentada pelo deputado ressalta que a pavimentação da MS-289 contribuirá significativamente para a infraestrutura local, além de fomentar a economia e o desenvolvimento social do Estado. A região conta com dois armazéns de cereais, três assentamentos rurais e uma aldeia indígena, além da recém-inaugurada escola municipal, que atende aproximadamente 200 alunos.

“Nosso objetivo é atender essa demanda urgente da população, garantindo mais segurança e qualidade de vida, além de impulsionar o desenvolvimento econômico local”, concluiu o presidente da ALEMS.

A proposta agora aguarda análise do Executivo estadual para a viabilização da obra.

