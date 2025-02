Atenção, motoristas! Ruas ficarão interditadas para instalação de travessias elevadas próximo a Praça Belmar Fidalgo

A Agetran fará a instalação de duas travessias elevadas nas portarias da Praça Esportiva Belmar Fidalgo, no centro da cidade. A ação visa melhorar a segurança dos pedestres e organizar o tráfego na região, beneficiando tanto quem circula a pé quanto os motoristas que passam por ali.

A partir desta quinta-feira (20), a Rua Dom Aquino será parcialmente interditada para o início das obras. Já na Rua Barão do Rio Branco, a previsão é de que os trabalhos comecem na próxima semana. Durante o período de execução, a Agetran solicita que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização provisória e diminuam a velocidade ao se aproximar das áreas em obras. As intervenções devem durar cerca de uma semana, se as condições climáticas permitirem.

Benefícios das travessias elevadas

As travessias elevadas são uma solução eficaz para reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando uma travessia mais segura para os pedestres, especialmente em áreas movimentadas como o entorno do Belmar Fidalgo. Além de aumentar a segurança, as travessias elevadas também melhoram a acessibilidade, facilitando o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida.

A medida integra as ações contínuas da prefeitura para fortalecer a segurança viária e promover um trânsito mais organizado e seguro. A Agetran reforça seu compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana e solicita a compreensão dos condutores durante as interdições, ressaltando que essas intervenções são temporárias, mas trarão benefícios permanentes para a segurança de todos.

Essas obras fazem parte de um conjunto de melhorias que visam não só a segurança dos pedestres, mas também a redução de acidentes e a organização do fluxo de veículos em áreas de grande movimentação.

Com Pref CG