Operação da Polícia Civil vistoria estabelecimentos que vendiam produtos falsificados em Dourados

Foi divulgado pela Policia Civil nesta quinta-feira (20) a vistoria e a apreensão de mercadorias falsificas em três comércios diferentes, em Dourados. Produtos como roupas sem etiqueta, bebidas oriundas de outros países e produtos sem as especificações necessárias. Todas os itens foram recolhidos e enviados para a Receita Federal de Ponta Porã. A operação durou do dia 17 até 19 de fevereiro.

A primeira loja, localizada na Avenida Joaquim Teixeira Alves, no Centro de Dourados, foram encontrados relógios, caixas de som, suportes de celular, carregadores, TV BOX, cabos adaptados, controles, termômetro digital, lâmpadas para celualr, microfones, massageadores, aspiradores e umidificadores. Nenhum dos itens possía informações e manuais em lingua portuguesam, nem o selo de reprodução não autorizada.

Já no segundo dia de operação, o alvo foi a loja de bebbidas Diagio, localizada no bairro Jardim São Pedro. No local foram encontradas produtos de marcas oriundas de outros países, configurando descaminho, Contrabando e Produtos Sem as Especificações Necessárias, descritas no termo de apreensão.

No Ultimo dia, foi uma loja localizada na Rua Bela Vista, Jardim Água Boa. No local foram apreendidas 92 peças de roupas, 11 pares de sapatos, 12 bonés, falsificados, e até material grampeado, ao invés de costurado. O dono do estabelecimento confirmou a falsificação da mercadoria. Segundo ele, tudo era trazido de São Paulo, em um transporte coletivo compartilhado entre lojistas com intenção de revenda.

A DECON e o PROCON/MS recomendam que os consumidores confiram a mercadoria no momento da retirada, e, no caso das bebidas que verifiquem se o produto possui registro no MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e as condições da embalagem, pois na maioria das vezes apenas o liquido é adulterado, já que as garrafas são reutilizadas.

Com Informações da Policia Civil