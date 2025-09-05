PSD aposta em apoio de Riedel e Tereza Cristina para reeleição de Nelsinho Trad

A expectativa dentro do PSD é de um forte alinhamento com o governador Eduardo Riedel (PP), e a senadora Tereza Cristina (PP), em apoio à reeleição do senador Nelsinho Trad (PSD) em 2026. Em entrevista, o vereador Otávio Trad (PSD) comentou sobre as articulações políticas e o cenário para o próximo pleito, destacando que a parceria histórica do partido com o atual governo estadual deve ser um fator decisivo nesse apoio.

Segundo o vereador, a expectativa é que tanto Riedel quanto Tereza Cristina se alinhem com a candidatura de Nelsinho, especialmente por conta do trabalho conjunto que o PSD tem realizado ao lado do governo. “Nós acreditamos muito nesse alinhamento histórico do senador Nelsinho, com o Reinaldo e agora com o Riedel pelo trabalho que a gente tem desenvolvido em parceria com o Governo. Acreditamos muito que essa via de mão dupla do PSD com o Governo, ela possa se concretizar para o bem de ambos os lados”, enfatizou.

Reunião

A reunião do PSD marcada para a próxima segunda-feira (08) será um passo crucial para definir o futuro do partido. O encontro deve reunir nomes de destaque do PSD, como o vice-governador Barbosinha, o secretário Jaime Verruck e o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto. Também participarão os vereadores Otávio Trad e Neuza, representando os parlamentares da Capital e do interior, além da prefeita Nair Brant, em nome dos prefeitos, e do vice-prefeito Emerson Garrucha, representando os vice-prefeitos.

Além de discutir as candidaturas, o encontro deve aprofundar o debate sobre as estratégias eleitorais, incluindo a definição de nomes para as chapas proporcionais. “Vamos alinhar os interesses de todos, considerando o cenário político e os nomes que estão se colocando para a disputa. O partido tem potencial para ser ainda mais competitivo em 2026, com nomes de peso como o nosso vice-governador Barbosinha e o secretário Jaime Verruck”, declarou Otávio Trad.

Há especulações que tanto o vice-governador quanto o secretário Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) estão sendo cotados para uma vaga na Câmara dos Deputados. Verruck já manifestou que pretende ser candidato, mas ainda não se manifestou sobre qual vaga pretente concorrer.

Por Brunna Paula