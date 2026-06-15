Força-tarefa reforça combate ao crime organizado na Penitenciária de Dourados

Operação reúne inteligência, tecnologia e reforço operacional para localizar ilícitos, bloquear comunicações criminosas e ampliar a segurança na unidade prisional

A Penitenciária Estadual de Dourados (PED), em Mato Grosso do Sul, foi alvo nesta semana de uma força-tarefa que intensificou fiscalizações e ações de combate ao crime organizado dentro da unidade prisional.

Coordenada pela Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) em parceria com a Agepen-MS (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul), a operação reúne inteligência, tecnologia e reforço operacional em uma das regiões consideradas estratégicas para o enfrentamento de organizações criminosas no país, devido à proximidade com a fronteira com o Paraguai.

As ações fazem parte do Programa Brasil Contra o Crime Organizado e concentram iniciativas do PSM (Projeto Padrão Segurança Máxima), da FPN (Força Penal Nacional), da Operação MUTE e da Operação Modo Avião. Atualmente, a PED abriga cerca de 2,8 mil pessoas privadas de liberdade.

Durante a operação, equipes realizaram revistas estruturadas em celas e demais espaços da unidade com o objetivo de localizar aparelhos celulares e outros materiais ilícitos. Paralelamente, a Operação Modo Avião empregou tecnologia especializada para identificar sinais de telefonia móvel no interior do presídio, buscando interromper comunicações criminosas originadas dentro da unidade.

Outro recurso utilizado foi o georradar, equipamento capaz de detectar alterações subterrâneas sem a necessidade de escavações. A tecnologia permite identificar possíveis túneis, galerias e cavidades que possam representar riscos à segurança do estabelecimento penal.

A ação mobilizou servidores da FPN (Força Penal Nacional), coordenada pela PPF (Polícia Penal Federal), além de equipes da DIP (Diretoria de Inteligência Penal) da Senappen, da Gerência de Inteligência de Mato Grosso do Sul, 50 policiais penais estaduais e integrantes do COPE-MS (Comando de Operações Penitenciárias de Mato Grosso do Sul).

O trabalho integrado reúne profissionais especializados em inteligência, monitoramento tecnológico e operações em unidades prisionais de alta complexidade.

A PED também integra o PSM (Projeto Padrão Segurança Máxima), iniciativa do MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) voltada à modernização do sistema prisional brasileiro. Entre os investimentos previstos para a unidade estão a aquisição de aparelhos de raio X, scanners corporais (body scan) e viaturas especializadas, com foco no fortalecimento da fiscalização, do controle de acesso e da segurança institucional.

O secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, destacou que a atuação conjunta representa a estratégia adotada pelo governo federal para enfraquecer organizações criminosas.

Segundo ele, o uso de tecnologias avançadas e a integração entre União e estados são fundamentais para interromper fluxos de comunicação ilícita e ampliar a proteção da sociedade.

Já o diretor-presidente da Agepen-MS, Rodrigo Rossi Maiorchini, ressaltou a importância estratégica da PED para a segurança pública regional. De acordo com ele, a ação reforça protocolos de segurança, amplia a capacidade operacional das equipes e fortalece a presença do Estado no combate ao crime organizado.

A presença da FPN em Mato Grosso do Sul foi autorizada pelo MJSP por meio da Portaria nº 1.214/2026, com atuação inicial prevista por 90 dias. A missão reúne policiais penais federais e agentes dos estados do Acre, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo e Sergipe, que atuam em conjunto com servidores da PPF e de Mato Grosso do Sul.

O PSM integra o Programa Brasil Contra o Crime Organizado e prevê investimentos em inteligência, modernização tecnológica e capacitação profissional em 138 unidades prisionais consideradas estratégicas em todo o país. A iniciativa busca fortalecer o controle prisional e ampliar a capacidade de enfrentamento às organizações criminosas por meio da integração entre tecnologia, infraestrutura e atuação operacional.

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