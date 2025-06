Fundação de Cultura inicia série gratuita de cursos de fotografia para celular

Iluminação, enquadramento e edição. As bases de uma boa imagem serão desvendadas no Curso de Foto para Celular que a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul realizará de junho a setembro no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande. As inscrições para a primeira etapa são gratuitas e podem ser feitas aqui a partir do dia 6 de junho (sexta).

A atividade é dividida em 4 módulos, sendo que o primeiro, Celular Iniciante, acontece já neste mês de junho, nos dias 7, 14 e 21, no período vespertino. Em seguida serão ministradas as oficinas Celular Intermediário (julho), Edição de Imagem e Iluminação (agosto) e Vídeo com Celular (setembro), totalizando 40 horas.

Cada parte do curso pode ser considerada uma oficina de fotografia independente, apresentando um conteúdo específico, mas que se integram na composição da experiência.

Os participantes podem optar por realizar as partes de acordo com seu interesse, sem prejuízo na aprendizagem, ou cursar todas as atividades e ganhar mais performance no aprendizado.

Primeira etapa

O Curso de Foto: Celular Iniciante apresentará aos participantes convenções sobre uso de câmeras em dispositivos móveis, revelando a linguagem fotográfica por meio de atividades teóricas e práticas. Abordará ainda as configurações básicas de medição e controle de luz para fotografia, convenções de enquadramento e composição.

Os usuários de Android devem instalar o app “Open Camera”, os de Iphone devem usar o “Instamatic” e ambos o app editor “Snap Seed”.

O conteúdo contará com os seguintes temas: Conceito de fotografia, Fotometria (Conceito de Balanço de Branco; ISO e Valor de Exposição), Enquadramento (Cuidados com Enquadramento, Proporção Áurea, Regra dos Terços, Triângulos Áureos e Ilusão de Perspectiva Linear), Conceito de Foco (Foco infinito, Macro e Ilusão de Perspectiva por Foco diferencial).

Serviço

Curso Foto com Celular: Iniciante

Inscrições a partir de 6 de junho, a partir das 10 horas, pelo link: https://forms.gle/SadsMvBuSeyh2BgbA

Período: 7, 14 e 21 de junho de 2025, das 14h às 16h30

O curso é voltado para pessoas a partir de 12 anos. Serão oferecidas 30 vagas para a modalidade presencial.

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo, Rua 26 de Agosto, 453 – Centro, Campo Grande.

