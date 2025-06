Homem com tornozeleira invade pizzaria, ameaça clientes com faca e é preso em flagrante em Ladário

Crime aconteceu na noite de sexta-feira; entre as vítimas estava um casal com um bebê de 6 meses

Um homem de 29 anos foi preso na noite de sexta-feira (6) após invadir uma pizzaria e provocar pânico entre clientes e funcionários no centro de Ladário, município a 426 quilômetros de Campo Grande. Armado com uma faca, ele roubou um celular e foi detido pela Polícia Militar pouco tempo depois, ainda com o objeto e a arma utilizados no crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito chegou ao local em uma bicicleta preta e entrou no estabelecimento ameaçando todos que estavam no interior. Um dos funcionários foi forçado a se ajoelhar enquanto o homem afirmava que o mataria. Entre os presentes havia um casal com um bebê de apenas seis meses.

Durante a ação, o criminoso pegou dois celulares que estavam sobre uma mesa, mas acabou levando apenas um deles. Em seguida, fugiu do local. As imagens captadas pelas câmeras de segurança mostram toda a sequência do crime, que durou cerca de cinco minutos — tempo suficiente para deixar as vítimas em estado de choque.

O proprietário acionou a Polícia Militar, que iniciou buscas pela região. O suspeito, que usava tornozeleira eletrônica, foi localizado ainda com o celular roubado e a faca. Ele apresentava escoriações nos braços, possivelmente causadas durante a fuga. O homem foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

