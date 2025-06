Arraiá solidário da AACC/MS acontece neste sábado em Campo Grande

Festa junina vai até às 22h com comidas típicas, quadrilhas e renda revertida para crianças com câncer

Campo Grande recebe neste sábado (7) uma das festas juninas mais esperadas do ano — e com um propósito nobre. O Arraiá da AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) acontece das 11h às 22h no Centro de Convenções Albano Franco, reunindo comida típica, diversão e solidariedade em um só lugar.

Com entrada a R$ 10 (crianças de até 10 anos não pagam), o evento tem toda a renda destinada à manutenção dos atendimentos da instituição, que apoia crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Parte do valor também será usado na reforma da Casa de Apoio da AACC/MS.

A festa oferece estrutura coberta e ambiente climatizado, com opções para almoço, lanche e jantar. O cardápio inclui arroz carreteiro, sobá, linguiça de Maracaju, caldos, doces típicos, milho verde, pastel, quentão, vinho quente, além de bebidas diversas, como açaí, drinks e cervejas.

Para os pequenos, há um espaço exclusivo com brincadeiras e atividades recreativas. A programação também conta com apresentações de quadrilhas escolares. A festa é viabilizada com o apoio de mais de 300 voluntários e parceiros.

O evento ocorre no Centro de Convenções Albano Franco, na Avenida Mato Grosso, nº 5017. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3322-8000.

