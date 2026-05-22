Fundação de Cultura abre processo de tombamento do Clube de Pesca Sorocaba em MS

Estudo aponta relevância histórica e arqueológica do espaço, com vestígios de ocupação humana pré-colonial na região do Porto Caiuá em Naviraí

O Clube de Pesca Sorocabapode passar pelo processo de tombamento histórico, conforme publicação feita no Diário Oficial desta sexta-feira (22), a solicitação foi feita, por meio de portaria pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

O porto, localizado na região do Porto Caiuá, no município de Naviraí, tem origem em 1930 e continuou sendo utilizado pela população ao longo do tempo, mantendo-se como espaço de convivência da comunidade.

Com isso, prossegue a prática de vida ligada à pesca e à vida ribeirinha, referência de identidade e memória coletiva.

Além disso, o local possui relevância arqueológica, ligado ao Sítio Arqueológico Rio Ivinhema 1, com evidências de ocupação humana pré-colonial.

“Trata-se, portanto, de um bem que ultrapassa sua dimensão material, constituindo-se como espaço de preservação de práticas culturais, modos de vida tradicionais e memória histórica regional”, conforme consta no pedido de tombamento.

Relevância arqueológica

Conforme estudos técnicos realizados na região do Porto Caiuá, foram identificados vestígios arqueológicos, incluindo fragmentos cerâmicos associados à tradição Guarani, materiais líticos e evidências de ocupação humana pré-colonial.

Os pesquisadores responsáveis pelo levantamento são os professores Rodrigo Luiz Simas de Aguiar, João Carlos de Souza e Ângelo Franco do Nascimento Ribeiro, da Universidade Federal da Grande Dourados.

“A área que consideramos o centro do assentamento é formada por uma grande superfície de cozinhas, onde múltiplas fogueiras se desdobram, formando uma grande profusão de carvões, cinzas, fragmentos de cerâmica e restos de alimentação”, conforme consta no estudo, que complementa:

“Sob a luz dos resultados, tratamos de situar o Rio Ivinhema 1 no contexto arqueológico tupiguarani do estado de Mato Grosso do Sul, buscando relacionar a grande variedade nas formas decorativas dos recipientes com movimentos dos povos Tupi do litoral para as terras interioranas em tempos já coloniais, cronologia esta confirmada por datação radiocarbônica.”

O diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes, destacou a importância do Clube de Pesca Sorocaba:

“Muito mais que um espaço recreativo, configura-se como um verdadeiro marco histórico na formação territorial e sociocultural do município de Naviraí, tendo desempenhado papel essencial desde os primeiros ciclos de ocupação humana na região. Sua existência antecede a própria consolidação urbana do município, sendo testemunha viva das transformações sociais, econômicas e culturais locais ao longo de mais de oito décadas.”

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