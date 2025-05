Em Dourados, mais de 65 mil pessoas se vacinaram contra Influenza

Todas as unidades de saúde aplicam a vacina e grupo priotritário ainda precisa aderir amplamente a vacinação

Nesta quinta-feira (29), a Secretaria Municipal de Saúde de Dourados divulgou que mais de 65 mil pessoas já foram vacinadas contra a influenza no município desde o dia 1º de abril, quando a campanha de imunização começou.

Qualquer pessoa pode tomar a dose que inicialmente era oferecida apenas a grupos prioritários (gestantes, idosos, crianças e pessoas com comorbidades) .

O alerta da secretaria é feito a todos para que busquem a vacina e se protejam contra a doença que já provocou surtos na cidade. Além dos plantões de vacinação, as pessoas podem buscar a dose na unidade ou na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência.

O cuidado e precaução também se estende ao grupo prioritário, que são as principais complicações em razão da gripe, como evolução para a Síndrome Respiratória Aguda Grave, pneumonias e broncopneumonias. A imunização do público atingiu índice de 42%, mas esse número ainda pode ser ampliado a partir adesão da população, conforme apontou a secretaria.

Vacinação e leitos

Todas as unidades de saúdem realizam vacinação contra doença na cidade e neste sábado (31), o Pronto Atendimento Médico (PAM) realiza mais um plantão de atendimento das 7h às 17h.

Atutalmente a taxa de ocupação de leitos no Hospital da Vida é de 66%, com diversos casos ligado a síndrome respiratória.

A secretaria informou que além do atendimento a população local, a unidade recebe pacientes de mais de 30 municípios da região e aguarda ainda a chegada de outros pacientes que devem dar entrada nesta semana, a situação da ocupação é delicada.

Confira o atendimento das unidades de saúde em Dourados:

Unidades de saúde de Dourados funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

As UBS da Seleta e do Jardim Santo André atendem das 7h às 11h, das 13h às 17h e das 18h às 22h , de segunda a sexta-feira.

As unidades de saúde do Jóquei Clube, Ildefonso Pedroso, Jardim Maracanã e Parque do Lago II, atendem das 7h às 19h, ininterruptamente, de segunda a sexta-feira.

O Pronto Atendimento Médico (PAM) atende das 6h às 18h nos dias de semana e neste dia 31, em sistema de plantão das 7h às 17h.

