Quatro estrangeiros são presos em flagrante com US$ 14 mil falsificados em Deodápolis

Grupo aplicou golpes com cédulas falsas em comércio local

esta quinta-feira (15), quatro estrangeiros foram presos pelo pelo crime de moeda falsa no município de Deodápolis. As investigações tiveram início no último dia 8, a polícia local recebeu informações de que três pessoas estariam realizando compras no centro da cidade utilizando dólares falsificados.

Dois suspeitos foram identificados no mesmo dia eno dia 15, o grupo foi localizado ao serm abordados dentro de um veículo. Quatro estrangeiros estavam no veículo, dois homens de nacionalidade peruana e duas mulheres equatorianas.

A Polícia Militar foi acionada para reforçar a ação. Os indivíduos negaram portar moeda falsa e na vistoria, os policiais encontraram US$ 1 mil, em cédulas falsas. Em seguida, localizaram mais US$ 12.400 também falsificados, escondidos em uma meia de algodão, no momento em que os autores tentavam se desfazer do material.

Um comerciante local apresentou à delegacia mais US$ 600 falsificados que recebeu durante uma transação comercial com os indivíduos. O total apreendido na operação chegou a US$ 14 mil falsificados. A quantia apreendia resultou em prejuízo à economia local. Convertido em moeda nacional, o valor ultrapassa R$ 79 mil.

Os quatro autuados em flagrante pelo crime de moeda falsa e permanecem presos. As investigações do caso continuam.

A prisão foi realizada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Deodápolis.

