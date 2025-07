CDL Campo Grande será palco de debate sobre Burnout e os impactos da saúde mental nas empresas

Diante de um cenário corporativo cada vez mais desafiador, a discussão sobre saúde mental e produtividade deixa de ser um tema opcional e passa a ocupar lugar de prioridade nas estratégias de gestão de pessoas. Reconhecendo essa urgência, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campo Grande sedia a realização da palestra “Esgotamento Profissional: o que sua empresa precisa saber”, que acontece no próximo dia 9 de julho, às 19h, no auditório da entidade.

O evento, promovido pela SET – Ergonomia Assessoria do Trabalho e pela startup Hooy – Você Presente, tem como foco principal o Burnout — um dos transtornos mais debatidos atualmente quando o assunto é saúde emocional nas organizações. A palestra será conduzida pela psicóloga Daniela Margotti (CRP 14/10252), especialista em saúde ocupacional e gestão emocional.

Mais do que abordar conceitos teóricos, a proposta é oferecer uma análise prática, baseada em casos reais e nas evidências mais recentes da psicologia organizacional. Entre os temas que serão discutidos estão:

– O que de fato caracteriza o Burnout e como diferenciá-lo de um estresse momentâneo;

– Como identificar sinais precoces de esgotamento nas equipes antes que o problema afete os resultados;

– Quais estratégias de prevenção e enfrentamento têm sido adotadas por empresas que reconhecem a saúde mental como ativo estratégico.

A CDL Campo Grande destaca que apoiar iniciativas como essa faz parte de seu compromisso com o fortalecimento do ambiente de negócios e com a promoção de práticas empresariais mais sustentáveis.

“Cuidar da saúde emocional dos colaboradores é hoje um diferencial competitivo. Empresas que investem em bem-estar não apenas melhoram seus indicadores de produtividade, mas também conseguem atrair e reter talentos, reduzir custos com afastamentos e criar uma cultura organizacional mais positiva”, afirma o presidente da CDL, Adelaido Vila.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é um dos países com maior índice de transtornos relacionados ao estresse no ambiente de trabalho. E o Burnout, recentemente reconhecido como uma síndrome ocupacional pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), representa um risco crescente para empresas de todos os portes e segmentos.

A palestra é voltada para líderes, gestores, profissionais de Recursos Humanos e demais interessados em estratégias de gestão de pessoas. As inscrições já estão abertas, com investimento de R$ 50,00, e as vagas são limitadas.

