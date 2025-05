Governo brasileiro condena nova ofensiva israelense na Faixa de Gaza

O governo brasileiro também conclama Israel a permitir acesso imediato de ajuda humanitária ao território, em consonância com suas obrigações de direito internacional humanitário

O Ministério das Relações Exteriores divulgou, nesta quarta-feira (21/5), nota com o posicionamento do governo brasileiro sobre a intensificação dos bombardeios aéreos e expansão das operações terrestres de Israel na Faixa de Gaza. Confira:

“O governo brasileiro condena, nos mais fortes termos, o lançamento de nova ofensiva israelense na Faixa de Gaza, com intensificação dos bombardeios aéreos e expansão das operações terrestres, que provocaram, nos últimos dias, a morte de mais de 300 palestinos, incluindo mulheres e crianças, e forçaram deslocamento de mais de 60 mil pessoas.

Ao deplorar a declaração do Primeiro-Ministro de Israel de que o país “assumirá o controle” de toda a Faixa de Gaza, o Brasil recorda que qualquer pretensão de exercer autoridade permanente em território ocupado é incompatível com as normas de direito internacional. O Brasil reafirma, ainda, que a única solução legítima e duradoura para o conflito reside na implementação definitiva da solução de dois Estados.

Submetida há mais de dois meses a bloqueio completo, a Faixa enfrenta, ademais, risco iminente de fome generalizada. O Brasil expressa grave preocupação com a anunciada intenção israelense de permitir ingresso mínimo de alimentos e remédios em Gaza, recordando que o uso da fome como método constitui crime de guerra.

O Brasil conclama o governo de Israel a permitir acesso imediato e desimpedido de ajuda humanitária ao território, em consonância com suas obrigações de Direito Internacional Humanitário, assim como reitera apelo em favor da cessação permanente das hostilidades, retirada completa das forças israelenses de Gaza e da libertação dos reféns remanescentes.”

Com informações da Agência Gov.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.