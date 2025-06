Campo Grande entra em alerta para chuvas intensas até terça-feira, informa Defesa Civil

Previsão indica ventos fortes e até 50mm de precipatação diária; população deve seguir orientações de segurança



A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) informou que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um Alerta Amarelo para Campo Grande devido ao risco de chuvas intensas. O aviso começou às 8h40 desta segunda-feira (2) e segue até as 9h da terça-feira (3).

De acordo com a previsão, a chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora ou alcançar até 50 milímetros ao longo do dia. A condição climática adversa também inclui ventos intensos, com possibilidade de queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais, descargas elétricas e risco reduzido de cortes no fornecimento de energia.

A Defesa Civil mantém equipes de plantão 24 horas para monitoramento e atendimento de ocorrências relacionadas ao clima. Em caso de emergência, os moradores podem acionar os serviços pelos seguintes canais: 156 para solicitações gerais, 199 para a própria Defesa Civil e 193 para ocorrências que envolvam a rede elétrica.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), por meio do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), também está com equipes mobilizadas para atender pessoas em situação de rua durante o período de instabilidade. Em caso de necessidade, os contatos disponíveis são os telefones (67) 99660-6539 e (67) 99660-1469.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram