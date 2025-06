Três foragidos são presos em bairros de Campo Grande

Indívudos foram capsturtados nos bairros Jardim Snata Luzia, Aero Rancho, Intanhangá

Na última terça terça-feira (17), três foragidos da Justiça foram capturados em Campo Grande.

Um indivíduo de 33 anos foi capturado no final da manhã no bairro Jardim Santa Luzia. Ele possuía mandado de prisão expedido pelo Plantão Judiciário 1º Grau – I Região Criminal.

No mesmo período, os policiais prenderam, outro indivíduo de 53 anos na região do bairro Jardim Aero Rancho. O homem possuía mandando de prisão expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, por homicídio na forma tentada.

O terceiro indivíduo, um homem de 46 anos, foi identificado e preso pela noite, por volta das 23h, no bairro Jardim Itanhangá em cumprimento a mandado expedido pelo 3ª Vara de Família e Sucessões de Campo Grande.

Os capturados, foram encaminhados para a DEPAC CEPOL e levados ao cárcere, onde permanecerão.

As prisões foram realizadas pelo Grupo de Operações e Investigações (GOI).

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.