Espetáculo que une circo e Manguebeat estreia nesta segunda-feira na Capital

Apresentação gratuita acontece hoje, às 10h, no anfiteatro da UEMS, com classificação de 10 anos

Campo Grande recebe nesta segunda-feira (16) o espetáculo Circo Science – Do Mangue ao Picadeiro, da Trupe Circus, que estreia na cidade levando ao palco uma mistura de circo contemporâneo, dança, música e manifesto social inspirado na obra de Chico Science e nos 30 anos do Movimento Manguebeat.

A apresentação acontece hoje, às 19h, no anfiteatro da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), com entrada gratuita e classificação a partir de 10 anos. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes do espetáculo.

No palco, o público vai acompanhar números de acrobacias, malabarismo, contorcionismo, dança e poesia, além de projeções e trilha remixada que reverenciam a estética do movimento cultural que surgiu nas periferias do Recife. “É um espetáculo que junta tradição e tecnologia, raiz e antena, como dizia Chico. O picadeiro vira espaço de manifesto, onde equilibrismo, acrobacia e poesia criam novas formas de dizer: existimos”, afirma o diretor Ítalo Feitosa.

Além da apresentação de hoje, o grupo segue com programação na terça-feira (17) e encerra na quarta (18) com oficinas e vivências circenses no Circo do Mato.

