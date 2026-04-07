Chuva rápida provoca alagamentos e queda de árvore na região do Anhanduizinho

Temporal durou menos de 30 minutos, mas deixou ruas tomadas pela água em bairros da Capital

A chuva que atingiu Campo Grande no início da tarde desta terça-feira (7) durou menos de 30 minutos, mas foi suficiente para provocar transtornos em diferentes pontos da cidade.

Registros compartilhados nas redes sociais mostram alagamentos em bairros da região do Anhanduizinho. No Parque do Sol, na Avenida Evelina Selingardi, a água tomou conta de trechos da via, deixando a rua com aspecto de rio e dificultando a passagem de veículos.

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No Jardim Los Angeles, houve queda de árvore na Rua Engenheiro Paulo Frontin. Não há informações sobre feridos até o momento.

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Mais cedo, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) havia emitido alertas de perigo potencial para chuvas intensas e tempestade, com previsão de ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora e possibilidade de granizo. O aviso segue válido até o fim da noite.

A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193 em casos de emergência.

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