Frequentes estudos serão feitos para implementação, afirma Agetran

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e da Agereg (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande), está montando o termo de referência para o novo processo licitatório do estacionamento rotativo de Campo Grande. Segundo Janine Bruno, diretor-presidente da Agetran, serão feitos frequentes estudos por parte da agência para identificação desses novos locais.

“Houve uma descentralização da cidade e, hoje, o comércio tomou conta dos bairros. Então a pessoa não precisar vir para a região central para comprar ou trabalhar e por isso a necessidade de implementar o estacionamento rotativo nesses locais”, reiterou.

Ainda conforme Janine, na nova licitação não haverá um limite de ruas a ser implantado.

“Na antiga licitação havia uma limitação e o estacionamento rotativo funcionava apenas no quadrilátero entre a avenida Calógeras, Pedro Celestino, avenida Fernando Corrêa e Mato Grosso. Agora, o que queremos propor no novo contrato é que seja ilimitado e que, conforme necessidade, vamos ampliando para novas ruas”, explica.

Rescisão

O contrato com a empresa Metro Park, conhecida como Flexpark, responsável pelo estacionamento rotativo, foi rescindido pela Prefeitura de Campo Grande no ano passado (2022) e o parquímetro deixou de ser cobrado na região central no dia 23 de março. Sobre a nova licitação, Janine assegurou que ainda não há previsão e que estão trabalhando no termo de referência.

Por Rafaela Alves

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: