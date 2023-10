Projeto de reordenamento no trânsito custou quase R$ 7 milhões

Dos cinco pontos previstos, apenas um ainda não passou por obras

Pontos críticos no trânsito de Campo Grande são problemas que tendem a crescer junto com o aumento da frota de veículos. Para tentar resolver a situação, desde meados de 2015, os setores de trânsito e de obras municipal e estadual estabeleceram cinco locais que precisam de reordenamento. Com a entrega da quarta obra, quase R$ 7 milhões já foram investidos para a melhoria do trânsito na Capital.

Esse processo começou na rotatória da avenida Mato Grosso com a Nelly Martins Coelho, a Via Parque, com investimento de R$ 1,6 milhão do Governo do Estado. Na época da obra, em 2017, a estimativa de trânsito é que a trafegabilidade de veículos melhoraria em até 70% com as modificações feitas.

No ano seguinte, o outro ponto reordenado foi a rotatória da avenida Gury Marques com a Senador Antônio Mendes Canale, conhecida como “Rotatória da Coca-Cola”. No local, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) achou viável a implantação de semáforos, no valor de R$1,1 milhão.

Só quem precisou passar pelo início da avenida Eduardo Elias Zahran sabe o caos que é conseguir acessar a Joaquim Murtinho com facilidade. Para agilizar o tráfego na região, com aproximadamente 68 mil carros, cerca de R$ 819 mil estão sendo investidos, com reordenamento semafórico e recapeamento.

Entregue no último dia 9 para melhorar o fluxo do trânsito e reduzir o tempo de deslocamento na região do Tiradentes, a avenida Três Barras recebeu investimento de R$ 3,3 milhões. Acostumando-se com a nova realidade, os comerciantes comemoram a entrega.

“Melhorou bastantes porque antes os clientes não conseguiam estacionar, nem chegar até a loja por causa do fluxo de veículos. Os pedestres também tinham muita dificuldade para atravessar a rua. Não tem mais os acidentes de antes. No começo, o pessoal ficou um pouco perdido, mas agora normalizou e no horário de pico está fluindo”, destaca a vendedora Kilma Teixeira, de 27 anos.

Por fim, a expectativa agora é a entrega da última obra desses cinco pontos: a rotatória das avenidas Euler de Azevedo com Tamandaré. Conformeadiantou, na última edição do jornal O Estado MS, o diretor- -presidente da Agetran, Janine Bruno, as novas obras devem começar em 2024. “Vamos resolver a Tamandaré com a Euler, onde vamos readequar e mudar o sistema, o que deve começar no primeiro semestre do próximo ano”, destacou.

A Administração Municipal ainda não divulgou o projeto ou estimativa de custos para esse último empreendimento.

Por – Kamila Alcântara.

