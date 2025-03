Frente fria se aproxima e pode causar tempestades em Mato Grosso do Sul neste domingo

Previsão indica sol entre nuvens, mas há risco de chuvas intensas e ventos fortes em algumas regiões

O tempo segue instável neste domingo (30) em Mato Grosso do Sul, com sol e variação de nebulosidade, mas também possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Em algumas localidades, as precipitações podem ser mais intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De acordo com a previsão, a instabilidade é provocada pelo intenso transporte de calor e umidade, associado ao deslocamento de cavados e à aproximação de uma frente fria. Além disso, áreas de baixa pressão atmosférica contribuem para a formação de tempestades.

As temperaturas devem variar conforme a região. No sul e sudeste do estado, as mínimas ficam entre 21°C e 23°C, enquanto as máximas podem alcançar de 31°C a 34°C. No sudoeste e no Pantanal, os termômetros devem marcar entre 23°C e 25°C nas mínimas e de 31°C a 34°C nas máximas. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, as mínimas ficam entre 22°C e 25°C, com máximas podendo chegar a 37°C.

Em Campo Grande, a previsão indica temperaturas entre 22°C e 24°C nas mínimas e entre 30°C e 32°C nas máximas. Os ventos predominam do quadrante norte, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, podendo ultrapassar esse valor pontualmente.

