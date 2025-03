Motociclista morre após perder controle e bater em meio-fio, na Av. Gury Marques

Marco Antônio Mossin, de 43 anos, faleceu na noite de sábado (29) após sofrer um acidente na Avenida Gury Marques, na Vila Cidade Morena, em Campo Grande. O motociclista perdeu o controle da moto, bateu no meio-fio e foi arremessado contra uma placa de sinalização de velocidade.

No local do acidente, foi encontrada uma Harley-Davidson de grande porte, de cor escura, completamente danificada. As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas para prestar socorro a Marco, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo as primeiras informações, a vítima estava devidamente habilitada e a moto possuía documentação regularizada. Não houve registros de outros veículos envolvidos ou testemunhas que pudessem relatar o que aconteceu.

A perícia técnica, que analisou a dinâmica do acidente e os danos causados, indicou que a vítima pode ter perdido o controle da motocicleta, colidido com o meio-fio e sido projetada contra a placa de sinalização. Após a colisão, a moto capotou, e Marco foi arremessado.

No momento do acidente, a empresa próxima, que possui câmeras de segurança, poderia ter registrado o ocorrido, mas as imagens ainda não puderam ser verificadas devido ao fechamento do estabelecimento.

Familiares de Marco Antônio compareceram ao local e relataram que ele estava a poucos metros de sua casa quando o acidente aconteceu. Além disso, uma marca de frenagem de um carro foi identificada nas proximidades, mas não há informações claras sobre sua relação com o acidente.

As investigações seguem em andamento.