Operário vence o Ivinhema e abre vantagem no campeonato Sul-Mato-Grossense

Primeiro e único gol da partida foi marcado nos 48 minutos do segundo tempo

Neste sábado (29), aconteceu a etapa de ida da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A de futebol masculino 2025. O Operário levou a melhor com o placar de 1×0 e abriu vantagem na disputa.

A partida que aconteceu no estádio Moreninhas seguiu no 0x0 na maior parte do tempo. A equipe do Azulão segurou o placar até próximo ao final do jogo, quando o galo conseguiu abrir a vantagem por um lance de pênalti. O jogador Matheus Bidick marcou o gol para o operário.

Com a decisão na próxima semana, o Galo pode conquistar o 14º título do campeponato e o Azulão pode obter o bicampeonato. O jogo de volta acontece próximo dia 6 de abril, às 17h, no Estádio Saraivão, em Ivinhema.

