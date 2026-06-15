‘Dia D’ tem mutirão para 2,3 mil procedimentos oncológicos na Capital

Será realizado hoje (15), a partir das 13h, o ‘Dia D’ do programa ‘Vira CG Saúde’, com a execução de 2.313 procedimentos oncológicos, entre cirurgias, exames e tratamentos especializados. A ação integra a estratégia de redução da fila por atendimento especializado em Campo Grande.

A programação contempla cirurgias em oncologia ortopédica, urologia, mama e cabeça e pescoço, além de exames diagnósticos, sessões de radioterapia e procedimentos de hemodinâmica.

A prefeita da Capital, Adriane Lopes, irá acompanhar as atividades e falar sobre os resultados do mutirão e os investimentos destinados à ampliação do acesso aos serviços especializados.

Serviço

Data: Segunda-feira, 15 de junho;

Horário: 16h;

Local: Hospital de Câncer Alfredo Abrão;

Endereço: Rua Marechal Rondon, 1053 – Centro.

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