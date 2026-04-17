Força Nacional tem atuação prorrogada por mais 90 dias no reforço da segurança em aldeias indígenas em MS

O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou, nesta sexta-feira (17), portaria que prorroga a presença da Força Nacional de Segurança Pública em Mato Grosso do Sul por mais 90 dias.

A medida prevê o emprego dos agentes em apoio à Funai, com foco no reforço da segurança em aldeias indígenas. O objetivo é garantir a ordem pública, proteger as comunidades e preservar o patrimônio.

De acordo com o texto, assinado pelo ministro Wellington César Lima e Silva, a atuação será de caráter episódico e planejado. A Funai será responsável por oferecer suporte logístico às equipes durante as operações.

O número de agentes envolvidos será definido pela Diretoria da Força Nacional, ligada à Secretaria Nacional de Segurança Pública. Já a coordenação das ações ficará sob responsabilidade da Polícia Federal, em conjunto com órgãos estaduais.

A prorrogação ocorre em meio a demandas por reforço na segurança em áreas indígenas do Estado, onde há registros de conflitos fundiários e tensões recorrentes. A presença da Força Nacional na região vem sendo renovada de forma contínua desde 2024.

Em janeiro deste ano, o governo federal já havia estendido a atuação da tropa por mais 90 dias, incluindo operações em aldeias e também na faixa de fronteira.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram