Dois homens são presos e um adolescente apreendido por tráfico de drogas em Campo Grande

Polícia encontrou porções de pasta base de cocaína, balança de precisão e dinheiro durante a ação

Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido na manhã desta sexta-feira (28) em Campo Grande, suspeitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), que encaminhou o menor para a Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ).

A investigação teve início a partir de uma denúncia anônima sobre tráfico doméstico, prática que pode estar ligada a crimes contra o patrimônio e a outros problemas de segurança. Com base nas informações recebidas, os policiais monitoraram a situação e, no momento considerado oportuno, realizaram a abordagem.

No local, foram encontradas porções de pasta base de cocaína já prontas para venda, além de uma balança de precisão e R$ 47 em dinheiro. Os suspeitos foram levados para a delegacia e seguem à disposição da Justiça.

