Fiscalização e educação reforçam trânsito em áreas escolares da Capital

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) tem reforçado a presença de equipes nos horários de entrada e saída de alunos em escolas de Campo Grande. A medida responde ao aumento de denúncias de estacionamento irregular, especialmente em fila dupla, que tem comprometido a segurança e a fluidez do trânsito.

Os agentes estão posicionados em pontos estratégicos para orientar condutores, coibir infrações e garantir maior segurança para estudantes, pais e demais usuários das vias.

Além da fiscalização, a Escola Municipal de Trânsito amplia as ações educativas nas unidades de ensino. As palestras são voltadas a pais, responsáveis e alunos, com foco em atitudes seguras e no respeito às normas de trânsito no entorno escolar.

A Agetran também disponibiliza apoio técnico às escolas interessadas em melhorar a organização do embarque e desembarque, com estudos específicos para cada unidade.

A iniciativa busca tornar o trânsito mais seguro e organizado, reforçando a importância da colaboração entre poder público, escolas e comunidade.