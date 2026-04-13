Concursos e seleções em MS têm vagas abertas com salários de até R$ 33,9 mil

Concursos e processos seletivos abertos em Mato Grosso do Sul neste mês oferecem salários que podem chegar a R$ 33,9 mil. As oportunidades contemplam candidatos de níveis fundamental, médio e superior, em diferentes áreas e municípios do Estado.

No MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), estão abertas 8 vagas para o cargo de promotor de Justiça substituto. A remuneração inicial é de R$ 33.988,99. Para concorrer, é exigido diploma de Direito e pelo menos três anos de atividade jurídica. As inscrições seguem até 3 de maio, com prova prevista para 17 de maio, em Campo Grande.

Em Ladário, a prefeitura realiza processo seletivo simplificado com 5 vagas para profissionais de nível superior nas áreas de engenharia, biologia e geociências. O salário é de R$ 4.387,91, com carga horária de 40 horas semanais. As inscrições são presenciais e vão até 14 de abril.

Já em Chapadão do Sul, há seleção para a área da saúde com vagas para todos os níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 2.075,89 e R$ 11.610,72. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 16 de abril, pela internet.

A Prefeitura de Glória de Dourados abriu cadastro reserva para cargos como enfermeiro, fisioterapeuta e agente comunitário de saúde. A remuneração pode chegar a R$ 4.318, e as inscrições ocorrem de forma presencial entre 13 e 15 de abril.

Em Naviraí, o processo seletivo busca preencher duas vagas imediatas para pedreiro, além de formar cadastro reserva. O salário é de R$ 1.881,53, com inscrições gratuitas até 17 de abril, realizadas na Gerência de Obras.

No município de Sonora, há vagas temporárias e cadastro reserva na área da saúde para diferentes níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 1.646,01 a R$ 6.694,29. As inscrições seguem abertas até 17 de abril, pela internet, e a seleção será feita por análise de títulos.

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) também concentra diversas oportunidades. Em Amambai, há seleção para docentes em Pedagogia Intercultural, com salários de até R$ 10,2 mil e inscrições até 13 de abril.

Além disso, a instituição abriu concurso para professor de ensino superior com vagas em Aquidauana, Dourados, Jardim, Nova Andradina e Ponta Porã. O salário inicial é de R$ 11.539,54, com inscrições entre 27 de abril e 27 de maio.

Outros editais da UEMS oferecem vagas em cursos como Letras, Psicologia, Direito, Turismo e áreas da saúde, com salários entre R$ 8.188,33 e R$ 11.539,54. As inscrições vão de 16 de abril a 15 de maio.

Por fim, há edital específico para Campo Grande com 7 vagas para professores em áreas como Turismo, Psicologia, Zoologia, Biotecnologia, Teatro e Educação Especial. As inscrições ocorrem de 22 de abril a 22 de maio, e a prova escrita está prevista para 29 de julho.

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