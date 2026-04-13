Datafolha: maioria dos brasileiros defende prisão domiciliar para Bolsonaro

Uma pesquisa do instituto Datafolha, divulgada nesse domingo (12), revela que 59% dos brasileiros defendem que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpra sua pena em regime domiciliar. Já 37% avaliam que ele deveria retornar à prisão, enquanto 5% não souberam ou preferiram não opinar. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Bolsonaro está atualmente em prisão domiciliar desde o dia 27 de março, quando recebeu alta hospitalar após se recuperar de uma pneumonia bacteriana causada por broncoaspiração. A medida foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que atendeu a uma manifestação da Procuradoria-Geral da República. Na decisão, Moraes estipulou um prazo de 90 dias para a recuperação integral do ex-presidente.

Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe, Bolsonaro cumpria pena anteriormente na Superintendência Regional da Polícia Federal vinculada ao 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecida como “Papudinha”, localizada no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.

O levantamento do Datafolha ouviu 2.004 pessoas em 137 municípios brasileiros entre os dias 7 e 9 de abril. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-03770/2026.

Os dados evidenciam a divisão da opinião pública sobre o cumprimento da pena do ex-presidente, em um contexto de forte polarização política no país.

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