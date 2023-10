Jornalista e radialista, Ciro de Oliveira morre aos 73 anos em Campo Grande

Morreu em Campo Grande, na madrugada de hoje (12), aos 73 anos, o jornalista e radialista Ciro de Oliveira. Conforme informações apuradas da reportagem, o comunicador sofreu uma parada cardíaca.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados. Durante o atendimento, foram realizadas manobras de ressuscitação, mas sem sucesso. A morte foi confirmada por volta das 4h30.

Veterano na mídia sul-mato-grossense, Ciro trabalhou por mais de duas décadas, na TV Morena. Ele também começou no rádio em 1968, quando atuou como sonoplasta na Rádio Educação Rural.

Além de sua paixão pela comunicação, Ciro era conhecido também pelo amor à música e à arte. Ele possuía uma vasta coleção de discos, que contava com cerca de seis mil itens, abrangendo diversos gêneros musicais.

Ciro tinha problemas de saúde. Há cinco meses atrás, o jornalista precisou ser internado após passar mal. Ele ficou na UTI em um hospital particular e passou por processos de cateterismo.

Velório

O veterano na comunicação sul-mato-grossense, receberá as últimas homenagens em seu velório já marcado para amanhã (13). A despedida será às 6h, na Capela Jardim das Palmeiras, situada na Av. Tamandaré, número 6934, no bairro Jardim Seminário.

Após a cerimônia, Ciro será cremado no Crematório em Campo Grande.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.