Sexta-feira será de tempo firme e friozinho no Estado

Temperaturas caem durante a madrugada e ventos podem passar dos 60 km/h em algumas regiões

A previsão para esta sexta-feira (13) em Mato Grosso do Sul é de tempo firme, com sol entre poucas nuvens em praticamente todo o Estado. A estabilidade do tempo é causada pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, associado a uma massa de ar frio que impede a formação de nuvens de chuva, contribuindo para um clima mais seco e ameno.

As temperaturas mínimas devem ocorrer nas primeiras horas do dia, especialmente nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados, onde os termômetros podem marcar entre 10°C e 13°C, com possibilidade de registros pontuais abaixo dos 10°C. As máximas nessas áreas devem ficar entre 19°C e 21°C.

No sudoeste e no Pantanal, as mínimas devem variar entre 16°C e 19°C, com máximas chegando a 27°C ou 29°C. Já nas regiões do bolsão, norte e leste do estado, a previsão é de mínimas entre 12°C e 16°C e máximas que oscilam entre 25°C e 28°C.

Na Capital os termômetros devem marcar entre 12°C e 15°C pela manhã, com máxima prevista de 24°C a 26°C ao longo do dia. A umidade relativa do ar permanece baixa, com índices entre 25% e 45%.

Os ventos predominam do quadrante leste, com velocidade média entre 40 km/h e 60 km/h. Em algumas localidades, podem ocorrer rajadas mais intensas, superando os 60 km/h.

