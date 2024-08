Morador é esfaqueado durante invasão a residência em Dourados e criminosos furtam moto

Um homem foi agredido e esfaqueado na madrugada deste sábado (24) após sua casa ser invadida por uma quadrilha composta por cinco homens no bairro Residencial Parque do Lago II, em Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande. Os criminosos fugiram levando a motocicleta da vítima, que estava na garagem.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o ataque aconteceu por volta das 3h15, quando os suspeitos derrubaram o portão da casa e invadiram o imóvel. A esposa da vítima relatou à Polícia que os agressores começaram a espancar seu marido assim que entraram na residência. Durante a violência, a vítima foi esfaqueada várias vezes antes de os criminosos fugirem do local com a moto.

A esposa afirmou conhecer os agressores, mas não sabia informar os nomes deles. Ela relatou ainda que, no dia anterior ao crime, seu marido teria se envolvido em uma discussão com um dos suspeitos, mas apenas ele saberia detalhar o motivo do desentendimento.

A vítima foi socorrida em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital da Vida, onde permanece internada. Devido à gravidade das lesões, a Polícia Militar não conseguiu colher mais informações diretamente do homem.

O caso foi registrado como roubo qualificado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, e a Polícia Civil segue investigando para identificar e prender os envolvidos no crime.

