Fiéis transformam ruas com tapetes de Corpus Christi em Campo Grande

Comunidades iniciaram os trabalhos ainda de madrugada e mobilizam centenas de voluntários na tradicional celebração católica

Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (4), diversas comunidades católicas se reuniram para a confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi, solenidade que celebra a presença de Cristo na Eucaristia.

A tradição mobiliza fiéis de todas as idades e envolve uma preparação que começa muito antes da montagem dos tapetes que servirão de passagem para a procissão.

Como explicou o padre Vander Casemiro, da Paróquia Santa Luzia, os trabalhos foram divididos em equipes. Uma ficou responsável pelo tingimento do sal, enquanto outra elaborou os desenhos que compõem os tapetes.

“Essas equipes estão trabalhando há cerca de um mês. Na pintura do sal, envolvemos jovens e adultos, e nos desenhos participam até mesmo as crianças da catequese”, explicou o sacerdote.

Neste ano, as sete comunidades pertencentes à Paróquia Santa Luzia ficaram responsáveis por 22 metros de tapete na Avenida Afonso Pena, entre as ruas 13 de Maio e Rui Barbosa. Segundo o padre Vander, o trecho terá como tema um jardim de flores.

Em outro ponto da avenida, em frente à Praça do Rádio Clube, entre as ruas Padre João Crippa e Pedro Celestino, a coordenadora da Comunidade São João Batista, Kelly Sanches, de 38 anos, informou que cerca de 400 pessoas participaram da montagem dos tapetes da Paróquia Coração Eucarístico de Jesus.

“Vamos montar quatro tapetes. Dividimos por comunidades. Somos quatro e cada uma ficou responsável por um desenho. A paróquia ficou com 29 metros e cada comunidade escolheu um tema para demonstrar sua devoção”, afirmou.

A preparação levou cerca de 15 dias e envolveu toda a comunidade. Segundo Kelly, ninguém fica de fora da atividade.

“A gente acredita que isso é importante pela união da comunidade. Reúne todo o povo de Deus nesse momento. Aqui vemos crianças, adultos, jovens e idosos, cada um contribuindo de uma forma. Quem não pode ficar abaixado ajuda servindo café, água ou intercedendo em oração”, destacou.

A Paróquia Coração Eucarístico de Jesus reúne as comunidades São Gabriel, São João Batista e Divino Espírito Santo.

Na Avenida Fernando Corrêa da Costa, entre as ruas 26 de Agosto e Calógeras, a Matriz Divino Espírito Santo e as comunidades São Lucas, Rainha dos Apóstolos, São Vicente Pallotti, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Guadalupe e São Roque González também confeccionam 22 metros de tapete.

“São 22 metros. Desde a semana passada estamos tingindo o sal utilizado na confecção dos tapetes. Hoje, nossa paróquia começou os trabalhos às 6h30”, contou Matheus Umar, que estima a participação de cerca de 100 pessoas na montagem.

A procissão terá início na Praça do Rádio Clube, percorrerá a Avenida Afonso Pena, a Rua 13 de Maio e seguirá pela Avenida Fernando Corrêa da Costa. O encerramento das celebrações ocorrerá, em frente ao Memorial da Cultura, onde a procissão será concluída com apresentação do cantor católico Thiago Brado.

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