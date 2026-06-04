Ambulantes esperam faturar até 90% mais durante Corpus Christi

Estimativa é de que 50 mil fiéis participem da programação religiosa nesta quinta-feira

A expectativa de reunir cerca de 50 mil fiéis no Centro de Campo Grande durante as celebrações de Corpus Christi também movimenta os vendedores ambulantes que trabalham na região. Entre eles, a estimativa é de aumento nas vendas em comparação com um dia comum.

Com 25 anos vendendo pipoca no Centro, Elza da Silva, de 65 anos, afirma que o feriado está entre os dias mais rentáveis do ano. A expectativa é de crescimento de até 90% nas vendas em comparação com uma quinta-feira comum. “É o dia de ganhar dinheiro”, resume.

Segundo ela, o resultado não costuma variar conforme o período do mês em que o feriado acontece. Datas como 26 de Agosto e 7 de Setembro também estão entre as que costumam registrar maior procura pelos produtos vendidos nas ruas.

Para Elza Gomes, de 57 anos, que trabalha com a venda de churros, o comércio ambulante foi a alternativa que encontrou após os 40 anos, quando o mercado formal fechou as portas para funções de doméstica.

Hoje, ela gerencia o carrinho em parceria com a irmã e o sobrinho e vê no calendário deste ano um facilitador para os negócios. O feriado ocorre nos primeiros dias do mês, período em que parte dos trabalhadores já recebeu salário. “É dia de pagamento, né? Nós estamos esperando um bom movimento por isso”, afirma.

Ela calcula que consegue faturar até R$ 200 em dias de maior movimento e pretende estender o expediente enquanto durar a festa.

A mesma expectativa é compartilhada por Adilson Luiz, de 78 anos. Aposentado, ele comprou um carrinho de doces há 16 anos para complementar a renda e sabe que a concorrência exige sacrifício.

Morador do bairro Zé Pereira, ele planeja sair de casa de madrugada para garantir um bom espaço perto dos tapetes. “Vou vir cedo. Quanto mais cedo vier, melhor. Tem pessoa que chega cinco horas da manhã aqui”, relata.

Para ele, feriados comuns com lojas fechadas não costumam compensar, mas a programação religiosa muda a dinâmica do Centro. “Vai ter um movimento bom porque é no começo do mês”, diz.

Neste ano, o comércio lojista está autorizado a funcionar durante o feriado. A abertura, porém, é facultativa e depende do cumprimento das regras previstas na CCT (Convenção Coletiva de Trabalho).

O horário permitido para lojas fora de shoppings é das 9h às 18h, com 1 hora de intervalo. Quem trabalhar no feriado tem direito a folga compensatória em até 15 dias.

Em Campo Grande, o trajeto da Procissão Solene seguirá o seguinte percurso: Praça do Rádio Clube (ponto de partida), segue pela Avenida Afonso Pena, depois a Rua 13 de Maio e por fim na Fernando Corrêa em frente ao Memorial da Cultura e da Cidadania. Os pontos deve ser estratégicos para a comercialização dos vendedores.

Movimento intermunicipal

O feriado também altera o mercado do setor de turismo. A Rodoviária de Campo Grande, administrada pela CTRCG (Grupo Socicam), estima a circulação de mais de 21 mil passageiros entre os dias 03 e 08 de junho, período de maior demanda devido ao feriado de Corpus Christi. Somente entre os dias 03 e 04/06, são esperados cerca de 4 mil embarques.

Entre os destinos mais procurados estão Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Três Lagoas, Cuiabá, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Brasília.

Por Djeneffer Cordoba

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram