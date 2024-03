Hoje acontece última dia do Festival de música e gastronomia em Costa Rica

Começaram ontem o “Encanta Costa Rica” e o “1ºFestival Gastronômico”. Os Festivais acontecem no Mercado do Produtor Rural Euzébio Paulino de Oliveira (Feira Central) e têm início às 18h30.

Programação

No sábado, a tradição musical continua com a apresentação do grupo Tradição, que promete agitar o público com seu estilo contagiante. Além disso, no último dia de festival será destacado o estilo musical chamamé, promovendo a cultura da região.

Já o Festival Gastronômico de Costa Rica vai trazer aos paladares o cardápio “Salto Majestoso e Cachoeira das Araras”, o evento conta com a participação de diversos estabelecimentos gastronômicos locais, que irão apresentar pratos típicos da região. Os visitantes terão a oportunidade de saborear deliciosas iguarias, que irão proporcionar uma verdadeira experiência gastronômica.

Os festivais são realizados pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura (SEMTMA), em parceria com o Ministério da Cultura e o Governo Federal, através da Lei de Incentivo à Cultura. O evento conta ainda com o patrocínio da Energisa e do Instituto Energisa, que apoiam a promoção da cultura local.

Já o 1º Festival Gastronômico é uma iniciativa da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento (SEMAD), com apoio do Sebrae/MS no Programa Cidade Empreendedora e da Associação dos Feirantes de Costa Rica (AFECRI). O evento conta também com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, através da SETESC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cidadania), FUNDTUR (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) e da Câmara de Vereadores de Costa Rica.

Durante as atividades do festival, a Unidade Móvel da Energisa estará presente, oferecendo uma palestra educacional com distribuição de materiais orientativos sobre conservação de energia e segurança nas instalações. Além disso, haverá o cadastro de clientes na Tarifa Social de Energia Elétrica e a substituição de lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas por lâmpadas LED, para clientes cadastrados com baixa renda.

Com entrada franca, o 3º Festival de Música “Encanta Costa Rica” e o 1º Festival Gastronômico prometem encantar os moradores e visitantes de Costa Rica, proporcionando momentos de lazer, cultura e gastronomia de qualidade. Não perca essa oportunidade de vivenciar as riquezas dessa região encantadora.

