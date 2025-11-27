Homem entra em residência, atira contra morador e mata cadela no interior

O morador contou que ao perceber o disparo, pulou o muro lateral de sua residência e foi em direção ao vizinho

Na manhã da última terça-feira (26), um morador contou que um indivíduo adentrou em sua resdiência e que efetuou um disparo que acertou suacadela da raça pastor alemão em Paranaíba. O animal não sobrevivou ao disparo e o prójetil ficou alojado no corpo do cão.

Segundo o boletim de ocorrência, o morador disse que estava na residência e preparava-se para almoçar na área externa, quando o suspeito parou com uma motocicleta preta e aparentemente antiga ligada na rua em frente de sua casa.

Segundo ele, o indivíduo é moreno, magro, de estatura média, trajava camiseta escura, bermuda escura e chinelos. O invasor então adentrou a pé o imóvel pelo portão social, que estava aberto e com uma arma do tipo revólver em punho, conforme relato do morador.

O suspeito foi em direção a vítima e a cadela adulta do morador, da raça pastor alemão, foi em direção ao indivíduo, mas o tutor não soube não se o animal chegou perto dele com intenção de proteger ou de brincar. No relato, o morador conta que o animal provavelmente ficou sobre as duas patas traseiras na frente do homem.

O invasor efetuou um disparo em direção ao animal, que foi alvejado na região central e inferior das costelas (osso esterno) e, após o disparo, a cadela teria corrido para o fundo do imóvel, onde foi encontrada em óbito, em decúbio lateral.

O morador contou que ao perceber o disparo, pulou o muro lateral de sua residência e foi em direção ao vizinho. Ele conta que retornou posteriormente à residência.

A perícia criminal e papiloscópica foram acionadas para comparecer no local. Em virtude do projétil estar alojado no animal e não poder ser retirado naquele momento, o animal foi recolhido e encaminhado ao IML, para congelamento e providências.