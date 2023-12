Festival de Praia 2023: Quarta etapa acontece no fim de semana em Sonora

E tem programação esportiva no fim de semana em Sonora. No sábado (9) e domingo (10) acontecerá a quarta etapa do Festival de Praia 2023 no balneário municipal.

O evento é gratuito e os interessados podem fazer as inscrições para as atividades no local. Serão oferecidas oficinas de futevôlei, beach tennis e beach hand. O objetivo é dar destaque aos esportes de areia e levar à população local momentos de diversão por meio do esporte.

Também haverá atividades recreativas e de lazer para as crianças com brinquedos infláveis (tobogã e chute a gol), lona de jogos gigantes, oficina de pintura facial e maquiagem infantil, desenhos, jogos de mesa (damas, dominó, bozó, baralho), corrida kids entre outras.

O Festival de Praia já passou esse ano por Coxim e Anaurilândia e têm como próximo destino Bonito em Janeiro de 2024.