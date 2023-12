Tumulto generalizado após rebaixamento do Santos gera violência, confrontos e incêndio entre torcedores

Na noite desta última quarta-feira (6), um cenário de caos se instalou na Vila Belmiro, em Santos, litoral paulista, após o jogo entre Santos e Fortaleza, que resultou no rebaixamento do clube santista para a Série B do Campeonato Brasileiro. O tumulto generalizado envolveu torcedores, policiais e resultou em atos de violência, incêndios e confrontos, levando a Polícia Civil a iniciar uma investigação para apurar os eventos.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), seis ônibus e quatro carros foram incendiados pelos torcedores revoltados com o resultado da partida. Além disso, os manifestantes avançaram contra os policiais, atirando garrafas, pedras e fogos de artifício. A resposta da polícia envolveu o uso de munição de “menor potencial ofensivo” para dispersar a multidão. O confronto deixou onze agentes feridos, e duas viaturas foram danificadas durante os distúrbios.

O episódio, que ocorreu após o apito final do jogo, levantou preocupações sobre a segurança nos arredores do estádio e a reação exaltada dos torcedores diante do rebaixamento do time. Até o momento, nenhum dos envolvidos nos atos de vandalismo foi detido, mas a polícia está trabalhando para identificar os responsáveis.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos como dano, lesão corporal e incêndio. As autoridades solicitaram perícia no local e nos veículos atingidos para subsidiar as investigações em andamento. A Agência Brasil buscou contato com a assessoria de imprensa do Santos para obter o posicionamento oficial do clube sobre os incidentes, mas até o momento não obteve retorno.

