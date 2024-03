Mostra Sul Mato-Grossense de Dança do Ventre terá espetáculos e oficinas gratuitas neste sábado

No próximo sábado, dia 16, a Concha Acústica Helena Meirelles, localizada no Parque das Nações Indígenas, será palco de uma celebração única da cultura árabe a partir das 17h30. O Instituto Dança da Vida Nidal Abdul apresenta a 15º edição da Mostra Sul Mato-Grossense de Dança do Ventre, um evento gratuito que reúne grupos de Campo Grande e traz como destaque a renomada bailarina internacional Lurdiana Bellydancer, diretamente do Egito.

Com um elenco de aproximadamente 86 bailarinas e bailarinos, o espetáculo promete encantar o público com coreografias elaboradas, figurinos deslumbrantes e instrumentos variados, garantindo uma experiência única a cada apresentação. Grupos como Mahila, Isa Yasmin, Arees, Tahul e Sahu Abel compõem a rica programação, que também oferece uma oficina de ritmos árabes ministrada pelo professor Carla Rukan.

A cantora Dany Cristinne abre o evento com um show de 40 minutos, adicionando uma dimensão musical à celebração. O apoio fundamental da Fundação de Cultura e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC) torna possível a realização desse espetáculo cultural, que já se tornou tradicional na região.

Natural de Porto Velho e filha de uma mãe bailarina, Lurdiana Bellydancer aceitou o desafio de trabalhar no Egito após ser convidada por uma amiga também bailarina que residia no país. Dez dias depois, ela embarcava rumo ao Oriente, apostando totalmente em sua paixão pela dança. A dançarina irá ministrar também um workshop de Baladi, uma modalidade de dança popular e expressiva que tem como fundamento o ritmo Maqsum ou Masmoudi.

A organizadora do evento, e também professora de dança do ventre e coreografa, Nidal Abdul explica que está a mais de 15 anos na produção da mostra e reafirma a importância de eventos como esse para a cultura árabe no Estado.

“A importância de um evento como este, com um fomento para a disseminação e manutenção da cultura árabe, é de extrema importância. Lembrando que o Mato Grosso do Sul é um dos estados do Brasil com o maior número de imigrantes. Portanto, é muito importante que mantenhamos viva essa cultura através da dança, da música e da cultura árabe.” – afirma a idealizadora.

Para Abdul, proporcionar o acesso gratuito ao espetáculo não apenas democratiza a participação, mas também amplia a oportunidade para diferentes camadas da sociedade terem contato com a riqueza da dança, música e cultura árabe.

“É de extrema importância que tenhamos um evento como esse, e, acima de tudo, que ele possa ser oferecido ao público gratuitamente. Muitas vezes, uma pessoa de uma mesma família vai a um evento pago, e nem todo mundo tem acesso. Quando levamos um espetáculo como esse, de fomento e disseminação, de forma gratuita para as pessoas, proporcionamos a oportunidade para terem conhecimento de toda essa cultura.” argumenta.

Oficina

Além do espetáculo, o evento oferece a oportunidade de participar de oficinas de ritmos árabes com a professora Carla Rukan. As inscrições estão abertas, mas é necessário ter algum conhecimento prévio na dança. Para garantir uma vaga, interessados devem entrar em contato via Whatsapp pelo número 67 9 92529736, solicitando as informações necessárias para a inscrição. As vagas são limitadas, e as inscrições permanecerão abertas até o preenchimento total. A oficina irá ocorrer as 18:30 no Studio Nidal Abdul, localizado na R. Vinte e Cinco de Dezembro, n° 494 – Centro.

Serviço: 15º edição da Mostra Sul Mato-Grossense de Dança do Ventre

Horário: A partir das 17h30.

Local: Concha Acústica Helena Meirelles – Parque das Nações Indígenas

Preço: Gratuito.

