Festival América do Sul traz Alcione, Pixote e outros no mês de maio em Corumbá

Festival acontece em 2025 após ser cancelado no ano de 2024

O 18º Festival América do Sul (FAS) será realizado entre os dias 15 e 18 de maio no Porto Geral da cidade de Corumbá. O anúncio foi feito na noite de 28 de março, durante audiência pública no auditório do Senac.

Após um hiato de um ano — o evento não foi realizado em 2024 —, a edição 2025 do FAS traz uma diversidade de manifestações artísticas e apresentações de grandes nomes da música nacional e internacional, como Alcione, Pixote, Xamã e Duduca & Dalvan, que se apresentarão acompanhados de uma orquestra, além dos cubanos do Buena Vista Social Club.

A Catedral Erudita, localizada na Matriz de Nossa Senhora da Candelária, será palco de uma orquestra composta por músicos de diversos países da América do Sul, incluindo Argentina, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Suriname e as Guianas.

A iniciativa busca trazer o tradicional festival homenageando edições antigas do festival, valorizando a paisagem histórica e natural da cidade, além de fomentar a economia local e promover a integração cultural entre os países do continente.

Dois homenageados do 18º FAS foram anunciados. Um deles será Francisco Ignácio da Silva Neto, popularmente conhecido como Tim. Falecido em maio de 2017, ele foi o primeiro compositor de Mato Grosso do Sul a ter uma música gravada em disco, o samba-canção “Silêncio Noturno”. O outro homenageado será o músico e compositor Mário Zan, falecido em novembro de 2006, autor da célebre canção “Chalana”.

O prefeito Dr. Gabriel destacou a importância do evento para a cidade e a participação popular na construção desta edição. “É muito importante para Corumbá retomarmos o Festival. Hoje, essa audiência nos permite fazer ajustes e atender às reivindicações da população”, afirmou.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, ressaltou o papel da audiência pública na elaboração coletiva do Festival. “Celebramos nossas raízes sul-americanas e latinas, e eventos como esse não são apenas para entretenimento, mas também para valorizar a cultura e gerar renda para a população”, disse.

A escolha do mês para a realização do FAS 2025 foi classificada como estratégica pelo deputado estadual Paulo Duarte. “Estamos trazendo o Festival de volta para o mês de maio, como era originalmente. Maio é um período mais tranquilo do ponto de vista climático, permitindo que as atividades ocorram sem imprevistos. Ouvimos a população para que o evento seja ainda melhor”, ressaltou.

O presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Eduardo Mendes, destacou a importância da parceria com a Prefeitura. “Temos que entender o que precisa acontecer em Corumbá e trabalhar juntos para realizar um Festival condizente com a realidade local”, afirmou. Ele também enfatizou o potencial turístico do Porto Geral: “Qual cidade do Brasil tem um atrativo como o Porto? Qual cidade tem esse patrimônio histórico, essa beleza natural, o pôr do sol no rio? Tudo isso é encantador. Não tem como não ocupar aquele espaço e dar vida a ele, não só nos dias do festival, mas também criando um legado para o futuro”, frisou.

A integração entre artistas locais e internacionais é um dos pilares do festival. Wanessa Rodrigues, diretora-presidente da Fundação da Cultura de Corumbá, enfatizou a importância de incluir agentes culturais da cidade na programação. “Quanto mais trabalhadores da cultura estiverem envolvidos, melhor será para todos nós. O festival é uma marca da diversidade cultural da nossa região”, afirmou.

A estrutura do FAS 2025

A estrutura que será montada para os quatro dias do Festival América do Sul foi apresentada pelo diretor-presidente da FCMS. De acordo com Eduardo Mendes, a realização do FAS conta com um investimento de mais de R$ 6 milhões do Governo do Estado. A contrapartida da Prefeitura de Corumbá se dará na contribuição com diversos aspectos estruturais e operacionais.

O espaço contará com dois pórticos de entrada, cada um com cinco metros de altura, reforçando a identidade visual do evento e tornando-se pontos marcantes do local. Além disso, serão instalados monumentos instagramáveis, que permitirão aos visitantes registrar sua experiência e interagir com elementos que simbolizam a integração cultural da América do Sul.

Entre as áreas principais do projeto, destacam-se:

Palco do Porto (Palco 2): espaço complementar dentro do complexo cultural, voltado para apresentações secundárias e atrações interativas.

Palco Principal: um palco concha, inspirado no utilizado no Rock in Rio, garantindo melhor acústica e proteção para o público em caso de chuvas leves. Conta com uma área ampla para a população, proporcionando conforto e segurança para os espectadores.

Monumento Central: estrutura representativa da união entre os países sul-americanos, onde visitantes poderão sentar, contemplar a vista e interagir com o símbolo da fraternidade entre as nações do continente.

Com informações da Prefeitura de Corumbá.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.