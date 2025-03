Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho abre inscrições a partir do dia 1° de abril

Atendimentos acontecem em quatro dias no período matutino

Na última sexta-feira (28), foi divulgada a abertura de inscrições para ingresso no Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho). O foco do chamamento de novos beneficiários é para formação de cadastro reserva e posterior encaminhamento de mão de obra à Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo Grande).

O período de acolhimento das candidaturas ao programa acontece nos dias 1º (terça-feira), 2 (quarta-feira), 3 (quinta-feira) e 4 (sexta-feira). Os atendimentos ocorrerão sempre no período matutino, das 7h às 10h, com distribuição diária de 50 senhas aos primeiros da fila de espera.

As normas foram publicadas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho) por meio do Edital 02/2025-1.

A seleção é orientada pelos critérios da Lei Municipal nº 7.074/2023, que regulamenta o Primt. O recrutamento de beneficiários será voltado para atividades descritas no item 2 do manual do programa, que contempla serviços como roçada, capina, podas, varrição e conservação de logradouros públicos, além da preparação de áreas para realização de eventos.

Caso o candidato já tenha integrado o quadro do Primt, é necessário que o desligamento tenha ocorrido há mais de seis meses. Para inscrições inéditas, o interessado deve atender a requisitos como estar desempregado há, no mínimo, 180 dias de uma ocupação formal.

O cadastro no Primt também exige que o novo beneficiário tenha entre 18 e 67 anos, esteja inscrito no CadÚnico (Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal) e possua renda familiar per capita não superior a ½ (meio) salário mínimo vigente. É obrigatória a apresentação de documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência e a Folha Resumo do NIS (Número de Identificação Social).

Outro ponto importante é que apenas um membro por família pode estar vinculado ao programa. O Primt também segue um regime de cotas: 5% das vagas são destinadas a pessoas negras, 5% a pessoas com deficiência (PCD), 5% a mulheres vítimas de violência doméstica, 3% a egressos do sistema penitenciário e outros 3% a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Os beneficiários do Primt recebem um salário mínimo, cesta básica e alimentação nos dias de trabalho. Além disso, têm acesso a, no mínimo, 40 horas/aula de capacitação profissional, por meio de cursos ou palestras.

