Homem que matou ex- mulher em Nioaque a facadas é preso pela polícia

Caso é o 7° feminicídio de 2025 em Mato Grosso do Sul

No começo da tarde deste sábado (29), o homem de 32 anos supeito de matar a mulher foi preso após tentar se apresentar à delegacia de Nioaque.

O homem é suspeito de matar a mulher, Alessandra da Silva Arruda, de 30 anos a facadas. Ele utilizou facas de açougueiro para cometer o crime.

O suspeito apareceu na delegacia acompanhado de um advogado e teve a prisão confirmada em flagrante por Diego Sátiro, delegado titular da delegacia do município, de acordo com informações divulgas pelo portal Jardim MS News.

O crime ocorreu na manhã deste sábado na residência onde ambos moravam localizada na Rua Manoel Ozório, no Bairro São Miguel. Vizinhos disseram que o crime aconteceu após um desentendimento entre os dois.

Ainda de acordo com o Jardim Ms News, o homem seria ex-companheiro da vítima e após esfaquear a mulher ,ligou para a Polícia Militar.

A mulher foi encontrada morta no local pela polícia. Ela foi atingida no tórax e na barriga. O corpo de Alessandra foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Equipe do local, tenta localizar a família da vítima, que reside em Campo Grande, para que o corpo seja liberado.

