Canonização mobiliza fiéis de todas as partas do Brasil e do mundo, além da juventude de Campo Grande

Campo Grande vive dias de intensa devoção com a Semana da Canonização de Carlo Acutis, oficialmente declarado santo neste domingo (7), em cerimônia presidida pelo Papa Leão XIV, no Vaticano. Reconhecida como o local do primeiro milagre atribuído à intercessão do jovem italiano, a capital sul-mato-grossense tornou-se ponto de referência nacional para devotos, reunindo fiéis de todas as idades em missas, vigílias, adorações e atividades culturais.

O ápice da programação local está previsto para este domingo (7), a partir das 4h, com transmissão ao vivo da canonização direto da Praça São Pedro, seguida de Missa de Ação de Graças e veneração da relíquia de Carlo, um agasalho azul que pertenceu ao futuro santo.

A canonização de Carlo Acutis, o “santo da internet”, tem atraído fiéis de diversas partes do Brasil para Campo Grande. Entre eles está Margarida, de 80 anos, que acompanha a história do jovem italiano desde 2011. “Começamos a conhecer a história dele quando o padre Marcelo Tenório passou a falar sobre Carlo e, depois, com o primeiro congresso eucarístico em nossa paróquia. O milagre que levou à beatificação aconteceu aqui, na nossa capela, e isso fez com que toda a comunidade se envolvesse ainda mais”, contou emocionada.

Para Margarida, o evento tem significado histórico. “Pode ser que Campo Grande nunca mais tenha algo dessa amplitude. É uma grandiosidade muito grande para nós, católicos. Estarei aqui às quatro da manhã para acompanhar tudo”, disse.

Fiéis viajam quilômetros para celebrar a canonização, como Andreia Silva Guimarães, de Divinópolis (MG), que conheceu Carlo Acutis em 2020 pelas redes sociais. “Quando vi um vídeo contando sua história, senti algo sobrenatural. Passei a noite pesquisando sobre ele e, a partir daí, minha vida mudou. Transformei meu Instagram em um apostolado dedicado ao beato e comecei a distribuir terços e relíquias de terceiro grau pelo Brasil”, contou.

Atualmente, Andreia percorre o país fazendo palestras inspiradas na vida de Carlo, abordando temas como uso do tempo, vida em família e fé. “Amanhã será a culminância de todo esse trabalho. Eu dei tudo de mim para essa missão. A canonização marca o início das grandes graças que Carlo vai derramar sobre o Brasil e o mundo. Hoje é o início das graças maiores que virão”, afirmou emocionada.

Relíquia atrai multidões

Desde a última terça-feira (2/09), mais de mil fiéis passaram pela Capela do Milagre, em Campo Grande, para venerar a relíquia de Carlo Acutis — um agasalho azul que pertenceu ao jovem e chegou à cidade especialmente para a Semana da Canonização.

A peça é considerada um dos principais símbolos da fé dos devotos no Brasil, pois foi em Campo Grande que ocorreu o primeiro milagre reconhecido pelo Vaticano: a cura do menino Matheus Vianna, diagnosticado com pâncreas anular e completamente recuperado após tocar uma relíquia de Carlo em 2010.

“Esse milagre nos mostra que Deus continua agindo entre nós. Carlo nos ensina que a santidade é possível no cotidiano e que a Eucaristia é o caminho para chegar a Deus”, afirmou o padre Marcelo Tenório, vice-postulador da causa de canonização.

Mobilização pela fé

Carlo Acutis, conhecido como o “santo millennial”, faleceu aos 15 anos, em 2006, vítima de leucemia fulminante. Sua história, marcada pela profunda devoção à Eucaristia e pela habilidade em usar a tecnologia para evangelizar, atrai milhões de jovens em todo o mundo — e em Campo Grande não é diferente.

Na última quarta-feira (3), o Salão da Divina Providência ficou lotado para o Desafio Quiz sobre a vida de Carlo Acutis, reunindo oito equipes de paróquias e instituições de ensino da capital. A disputa, conduzida pelo jornalista Átila Eugênio, combinou fé e descontração, com perguntas sobre a trajetória do beato e até brincadeiras de “torta na cara” para quem errava as respostas.

“Carlo abre o caminho, escancara portas e mostra que a santidade não é privilégio de poucos, mas de todos aqueles que amam sem medida”, destacou Eduardo Redó, coordenador do movimento Carlanis, responsável por difundir a devoção a Carlo em todo o Brasil.

Campo Grande e o legado do primeiro milagre

O reconhecimento do milagre ocorrido na capital sul-mato-grossense transformou Campo Grande em um dos principais polos de devoção a Carlo Acutis no Brasil. Desde então, paróquias e comunidades locais vêm promovendo encontros, retiros, vigílias e momentos de formação para os jovens.

A cidade agora se prepara para receber ainda mais peregrinos e devotos após a canonização, consolidando sua importância no cenário nacional da Igreja Católica.

“É um presente de Deus para Campo Grande”, disse Karolyn Santana, devota paranaense que veio à capital para acompanhar as celebrações. “Carlo já faz parte da minha vida, e ver a Igreja reconhecendo sua santidade é uma graça imensa.”

Quem foi Carlo Acutis

Carlo Acutis nasceu em Londres, em 1991, e cresceu em Milão, na Itália. Faleceu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia fulminante. Apaixonado pela Eucaristia e pela tecnologia, ficou conhecido por criar um site que catalogava milagres eucarísticos pelo mundo.

Chamado de “influenciador de Deus”, Carlo usava a internet para divulgar os ensinamentos da Igreja Católica, tornando-se um símbolo de como fé e modernidade podem caminhar juntas. Sua canonização será presidida pelo Papa Leão XIV, no Vaticano, e ele será o primeiro santo millennial da Igreja Católica.

O milagre brasileiro: a cura de Matheus Vianna

O primeiro milagre atribuído a Carlo Acutis ocorreu em Campo Grande, em 2013. Matheus Vianna, então com apenas 3 anos, sofria de uma rara má formação chamada pâncreas anular, que provocava vômitos constantes, pneumonias frequentes e risco de desnutrição.

Sem recursos para custear uma cirurgia, a família levou o menino à Capela de Nossa Senhora Aparecida, onde havia uma relíquia de Carlo. Após orações, Matheus pediu: “Parar de vomitar.” Na mesma noite, voltou para casa, comeu normalmente e nunca mais apresentou sintomas.

O caso foi reconhecido pelo Vaticano como milagre inexplicável pela ciência e foi decisivo para a canonização de Carlo. Hoje, com 15 anos, Matheus leva uma vida saudável e estuda normalmente.

A cura de Valeria Valverde

O segundo milagre que levou Carlo Acutis à canonização ocorreu com a costarriquenha Valeria Valverde, então com 21 anos, em 2022. Ela sofreu um grave acidente de bicicleta em Florença, na Itália, que resultou em traumatismo craniano com hemorragia intensa, deixando-a em risco de morte.

Após cirurgia de emergência, Valeria permanecia em estado crítico e os médicos afirmaram que as chances de sobrevivência eram mínimas e que, se sobrevivesse, teria sequelas irreversíveis.

Desesperada, sua mãe, Liliana, viajou até Assis para pedir a intercessão de Carlo Acutis junto ao túmulo do jovem.

No mesmo dia da visita, Valeria começou a respirar sem aparelhos e, no dia seguinte, recuperou os movimentos e a fala. Dez dias depois, recebeu alta da UTI, e exames posteriores mostraram que as contusões cerebrais haviam desaparecido completamente. Em apenas uma semana, ela precisou de fisioterapia, e dois meses após o acidente, celebrou sua recuperação com a mãe no túmulo de Carlo.

O Vaticano reconheceu o episódio como um milagre inexplicável pela ciência em 23 de maio de 2024, cumprindo a última etapa necessária para a canonização do “santo millennial”.

SERVIÇO: Programação especial em Campo Grande.

A Semana da Canonização reuniu fiéis desde segunda-feira (1/9) e já contou com missas, vigílias, adorações e celebrações temáticas. Entre os destaques, houve a Hora da Graça, celebração de Santas Missas, a Vigília com Adoração ao Santíssimo na Matriz de São Sebastião e a Noite da Juventude, na Capela do Milagre.

A programação segue com os seguintes eventos:

Domingo (7/09) — Dia da Canonização

04h — Café da manhã e transmissão ao vivo da canonização

09h — Chegada e veneração da relíquia

10h — Missa de Ação de Graças

11h30 — Almoço de encerramento

Local: Matriz de São Sebastião e Clube Estoril

Por Inez Nazira e Suelen Morales

