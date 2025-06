População trans poderá fazer retificação de nome e gênero gratuita em projeto

O serviço é realizado pela internet e contará com etapa presencial

Neste mês de junho, será realizada a segunda edição do projeto “TRANSformando Histórias – Retificação de Nome e Gênero”. Com isso, a população trans poderá realizar o serviço de forma gratuita.

A ação é realizada pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul e coordenada pelo Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (Nudedh) com a parceria de instituições públicas e organizações da sociedade civil.

Os interessados devem preencher um formulário disponível pela internet até 26 de junho. A etapa presencial será no dia 28 de junho, na sede da Defensoria em Campo Grande das 8h às 11h.

Primeira Edição

Na primeira edição, 47 pessoas trans e travestis foram atendidas com novas certidões de nascimento. Pessoas interessadas podem preencher este formulário via QR Cod.

Na ação, as pessoas receberam gratuitamente novas certidões de nascimento, com os nomes escolhidos por elas e reconhecidos legalmente.

O contato pelo telefone do Nudedh:: (67) 99265-7323. Os pedidos devem ser enviados até o dia 26 de junho. A Unidade da Defensoria Pública fica localizada na Rua Barão de Melgaço, 128, no Centro de Campo Grande.

