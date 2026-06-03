Telões, bares e muita torcida: veja onde assistir aos jogos da Seleção em Campo Grande

Os torcedores já estão em contagem regressiva para a Copa do Mundo 2026, mas a grande pergunta é: onde assistir os jogos da Seleção Brasileira em Campo Grande? Bares e restaurantes da Capital já estão com cronogramas prontos para transmitir as partidas em telões. Veja quais são:

Maracutaia

O restaurante vai transmitir todos os jogos pela TV do local. Segundo a programação informada, apenas as partidas do Brasil terão som e ambiente dedicado à transmissão, já as demais serão transmitidas sem som. O restaurante fica localizado na Rua Sete de Setembro, 1971, Jardim Aclimação.

Fazenda Churrascada

A Copa será transmitida em TVs e telões espalhados por toda a casa. O espaço também terá decoração temática e área kids, opção para quem quer acompanhar os jogos em família. O local fica localizado na Avenida do Poeta, 520.

Canto do Cupim

os dias 13, 19 e 24 de julho, o restaurante vai virar arquibancada. Os primeiros 60 clientes a chegar ganham um copo exclusivo para entrar no clima da Copa. E mais, a cada gol do Brasil, quem estiver com copo ganha uma rodada de chopp grátis. O restaurante fica localizado na Avenida Ricardo Brandão, na chácara cachoeira.

Bada Bar

A casa preparou programação especial para os três jogos do Brasil, mas ainda vai divulgar mais informações. No dia 13, o bar abre a partir das 15h. No dia 19, o atendimento começa às 16h. Já no dia 24, a casa abre a partir das 17h. O bada fica localizado na Rua da Paz, 405, Jardim dos Estados.

Pira Restaurante

Também tem programação especial para os clientes que assistirem aos jogos no restaurante. As 10 primeiras mesas que chegarem vão ganham uma porção de petiscos. O local vai transmitir todas as partidas da seleção brasileira. O restaurante fica localizado na Avenida Bom Pastor, 121 – Vila Gastronômica do Pira.

Jardim Central

O bar vai exibir todos os jogos do Brasil e também a final do campeonato, independentemente de quais equipes chegarem à decisão. Além das transmissões, a casa terá atrações musicais em dias específicos. Em 13 de junho, a programação inclui samba e pagode, enquanto no dia 19 a animação fica por conta dos DJs. O bar fica localizado na Rua Barão de Melgaço, nº 180.

Clube Estoril

No dia 13 de junho, estreia do Brasil na Copa, o clube vai receber o público com pagode, feijoada, telão e chopeira. A programação terá show de Herculano e começa às 12h. O evento é aberto ao público. A feijoada será vendida a R$ 89,90 o quilo. O clube fica localizado na Rua Silvana Tomé Veríssimo, 20, bairro Jardim São Lourenço.

O Balaio Bar

O bar preparou uma programação especial para os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, com transmissão ao vivo, samba e promoções para os torcedores. Nos dias em que o Brasil entrar em campo, a casa abrirá às 15h30. Durante as partidas, enquanto a bola estiver rolando, o público poderá aproveitar caipirinha em dobro e ganhar um Rosh na compra de um baldinho de long neck.

Além da transmissão dos jogos, o bar terá samba ao vivo em todas as datas da Seleção. No dia 13 de junho, a programação contará com Samba Caos e exibição de Brasil x Marrocos. No dia 19, o Samba do Caramelo anima a casa durante Brasil x Haiti. Já no dia 24, o grupo volta ao palco para acompanhar Brasil x Escócia. O bar fica localizado na Rua 14 de Julho, 2983.

Capivas

A casa vai transmitir os jogos todos os dias nas TVs do bar. Nos dias de partidas do Brasil, a programação terá reforço com telão, pipoca com queijinho à venda, decoração temática e atrações musicais. O preço ainda não foi divulgado. O bar fica localizado na Rua Pedro Celestino, 1079.

O Vizú Ateliê Bar

O bar vai transmitir apenas os jogos do Brasil, com programação especial em cada data. No dia 13 de junho, para Brasil x Marrocos, haverá cachaça mecânica e apresentação dos DJs Chico e Samambaia. A casa abre às 16h e o jogo começa às 18h. No dia 19 de junho, será a vez de Brasil x Haiti.

A banda Skalangos se apresenta no local. Neste dia, o bar abre às 18h e a partida começa às 20h30. No dia 24 de junho, o espaço volta a abrir às 16h para Brasil x Escócia, marcado para as 18h. O Vizú fica localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 1290.

Ponto bar

Durante a Copa do Mundo, o Ponto Bar vira Casa Brasileira e entra no clima da torcida com uma programação especial. O espaço terá decoração temática, ambientes instagramáveis, ativações inspiradas na cultura brasileira, cardápios exclusivos para os dias de jogos, drinks especiais e promoções de cerveja.

A proposta é transformar o local em um ponto de encontro para amigos e torcedores acompanharem as partidas em clima leve e festivo, com a cara do Brasil. O bar fica na Rua Doutor Temístocles, 103, no Centro.

Madona Bar

Outro estabelecimento também entra no clima da competição e abrirá as portas para que os torcedores acompanhem os confrontos ao vivo em telão. O bar fica localizado na Rua 14 de Julho, nº 2459.