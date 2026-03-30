Feriado chegando: veja como fica o transporte coletivo da Capital na ‘Semana Santa’

Com o feriado prolongado de Páscoa, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) preparou uma operação especial para o transporte coletivo em Campo Grande. O esquema começa na quinta-feira (2) e segue até domingo (5), com ajustes para garantir mais eficiência no atendimento à população.

Na quinta-feira (2), algumas linhas terão operação adaptada para atender a demanda das indústrias. É o caso das linhas 244, 322, 410, 418, 419, 422 e 424. As demais linhas funcionam com o plano especial de operação.

Na sexta-feira (3), todas as linhas operam com o plano funcional de sábados. Já no dia seguinte (4), o sistema segue com a programação habitual, enquanto no domingo (5), os ônibus circulam conforme o plano funcional já previamente estabelecido.

Para reforçar o atendimento, dois veículos de reserva com tripulação estarão disponíveis das 5h às 19h, posicionados estrategicamente nos terminais Guaicurus, Morenão, Bandeirantes, Aero Rancho, Júlio de Castilho, General Osório, Nova Bahia e Hércules Maymone.

O Consórcio Guaicurus será responsável por acompanhar a operação das linhas e poderá realizar ajustes conforme a demanda, especialmente nos horários de pico, que vão das 5h30 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 18h30.

A Agetran também fará o monitoramento em tempo real da operação, garantindo que, se necessário, novas adequações sejam feitas para manter o transporte público funcionando de forma eficiente durante todo o feriado.