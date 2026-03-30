Acusado de diversos crimes é preso por regressão cautelar em Fátima do Sul

Na tarde de quinta-feira (27), foi cumprido um mandado de prisão em desfavor de um homem de 27 anos, em razão de regressão cautelar de regime, ou seja, quando o acusado sai de um regime mais brando (aberto/semiaberto) para um mais severo (fechado/semiaberto) antes da apuração final de uma falta grave. A ordem judicial foi cumprida no município de Fátima do Sul, cidade distante 239 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o mandado judicial, o preso possui condenações relacionadas, entre outros, aos crimes de tráfico de drogas, ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica, devendo cumprir o restante da pena em regime fechado. Ainda segundo a ordem judicial, restam 4 anos, 5 meses e 10 dias de pena a serem cumpridos.

Após a localização e captura do foragido, ele foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais de praxe e, posteriormente, será colocado à disposição do Poder Judiciário.