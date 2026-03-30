Anvisa aprova novo medicamento para prevenção do vírus sincicial respiratório – VSR

Enflonsia® é indicado para prevenir infecções causadas pelo vírus em recém-nascidos e bebês

esta segunda-feira (30), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o registro do Enflonsia® (clesrovimabe), da empresa Merck Sharp &Dohme Farmacêutica. O medicamento é indicado para a prevenção do VSR (vírus sincicial respiratório).

O produto será disponibilizado como uma solução injetável, para administração intramuscular em recém-nascidos e bebês lactentes durante períodos de maior circulação do VSR.A doença costuma ser mais grave nos primeiros seis meses de vida, especialmente em prematuros e em crianças com outras condições de saúde, como cardiopatias congênitas ou doença pulmonar crônica da prematuridade.

Para pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, recomenda-se a administração de dose adicional após estabilização clínica, considerando a potencial redução dos níveis no sangue do anticorpo.

VSR

O vírus é responsável por infecções no trato respiratório, com destaque para a bronquiolite, que atinge crianças e recém-nascidos. Dados do Ministério da Saúde indicam que o VSR é responsável por cerca de 80% dos casos de bronquiolite e até 60% das pneumonias em crianças menores de dois anos.

Estima-se que uma em cada cinco crianças infectadas necessite de atendimento ambulatorial, enquanto uma em cada 50 seja hospitalizada no primeiro ano de vida. Entre 2018 e 2024, foram registradas 83.740 internações de bebês prematuros (menos de 37 semanas) devido a complicações relacionadas ao vírus, como bronquite, bronquiolite e pneumonia.

Em dezembro do ano passado, o MS deu início à campanha nacional de vacinação contra o VSR. A imunização, ofertada pelo SUS (Sistema Único de Saúde), é destinada a gestantes a partir da 28ª semana para prevenir casos de bronquiolite em recém-nascidos.

Leia a Resolução (RE) 1.214/2026 publicada no DOU (Diário Oficial da União).

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