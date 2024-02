Pontos de coleta de materiais recicláveis são instalados em Naviraí

Naviraí agora conta com pontos de Entrega Voluntária(PEV) de materiais recicláveis. A iniciativa sustentável na cidade é inédita e surge como um meio de incentivar a população para práticas sustentáveis.

São dois pontos de entrega, sendo um localizado na Avenida Miguel Sotani, próximo ao cruzamento com a Avenida Amambai, no bairro Jardim Paraíso. Já o outro ponto fica em frente à Cooperativa Recicla Naviraí, na Avenida Jateí, número 505, no centro da cidade.

Materiais como plástico, papéis, vidros e metais, podem ser descartados e os cidadãos podem fazer isso em qualquer momento, todos os dias da semana.

A Cooperativa Recicla Naviraí é responsável pelo serviço de coleta seletiva semanalmente nos bairros da cidade, e para saber em qual dia da semana o caminhão da coleta passa em sua rua, basta acessar o site “Chegou a Reciclagem”.A cooperativa também destaca para a população de Naviraí se empenhe em fazer a separação dos materiais em casa para que assim o caminhão realize a coleta

