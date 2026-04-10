Agetran altera trânsito no entorno do Parque de Exposições durante a Expogrande em Campo Grande

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito implementou mudanças no tráfego nas imediações do Parque de Exposições durante a realização da Expogrande, em Campo Grande.

As alterações foram definidas em conjunto com a organização do evento e forças de segurança, com o objetivo de melhorar a circulação de veículos, além de garantir mais segurança e organização no entorno do local.

Segundo o órgão, equipes estarão posicionadas na região para orientar os motoristas e auxiliar no fluxo. A recomendação é que os condutores fiquem atentos à sinalização provisória e sigam as orientações dos agentes durante todo o período da feira.

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